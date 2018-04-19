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    19 Nisan 2018, Perşembe

    TRABZONSPOR

    Nevzat Aydın'dan Robert De Niro ve Al Pacino'ya Trabzonspor forması

    Dünya Trabzonsporlu!
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 19.04.2018 Giriş Tarihi: 19.04.2018

    Karadeniz ekibinin eski yöneticisi , dünyaca ünlü aktörler ve ile New York’ta bir araya geldi.

    İki büyük aktörle Locanda Verde'de yemek yiyen ve yaklaşık iki buçuk saat boyunca sohbet eden Aydın, gecenin sonunda ikiliye arkasında isimlerinin yazılı olduğu forması hediye etti. Aydın'ın iki dünya yıldızına Trabzonspor kulübü ile ilgili bilgiler verdiği dile getirildi.

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