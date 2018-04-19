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Nevzat Aydın'dan Robert De Niro ve Al Pacino'ya Trabzonspor forması
Güncelleme Tarihi: 19.04.2018 Giriş Tarihi: 19.04.2018
Karadeniz ekibinin eski yöneticisi Nevzat Aydın, dünyaca ünlü aktörler Robert De Niro ve Al Pacino ile New York’ta bir araya geldi.
İki büyük aktörle Locanda Verde'de yemek yiyen ve yaklaşık iki buçuk saat boyunca sohbet eden Aydın, gecenin sonunda ikiliye arkasında isimlerinin yazılı olduğu Trabzonspor forması hediye etti. Aydın'ın iki dünya yıldızına Trabzonspor kulübü ile ilgili bilgiler verdiği dile getirildi.
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