Trabzonsporlu futbolcular, imza gününe katıldı

Trabzonsporlu futbolculardan Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu ve Joao Pereira, QNB Finansbank Çarşı Şubesi'nde düzenlenen imza gününe katıldı.

Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, şube önünde kuyruk oluştu.

Sırayla bankaya alınan bordo-mavili taraftarlar, fotoğraf çektirdikleri futbolculara Trabzonspor'un 2017-2018 sezonu formalarını imzalattı.

QNB Finansbank Çarşı Şubesi Müdürü Can Korkmaz, burada yaptığı açıklamada, bordo-mavili futbolcuları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Trabzonspor'un yıldız futbolcularını taraftarlarla şubede bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İmza günümüz, hem şubeye gelen müşterilerimiz için hem de taraftarlar için güzel bir sürpriz oldu." değerlendirmesinde bulundu.