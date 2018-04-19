;
    19 Nisan 2018, Perşembe

    TRABZONSPOR

    Galatasaray, Trabzonspor'u sıkıntıya soktu!

    Galatasaray, Trabzonsporu sıkıntıya soktu!
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 19.04.2018 Giriş Tarihi: 19.04.2018

    Ziraat Türkiye Kupası’nda Teleset Mobilya Akhisarspor’un finale yükselmesi, Avrupa Kupaları’na katılmayı hedefleyen Trabzonspor’da tedirginlik yarattı.

    Spor Toto Süper Lig'de 5'inci sırada yer alan Trabzonspor'un, Avrupa Kupaları'na katılma hedefi sıkıntıya girdi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    TRABZONSPOR HABERLERİ
    Trabzonspordan Rıza Çalımbay açıklaması Trabzonspor'dan Rıza Çalımbay açıklaması
    Rıza Çalımbaydan veda sinyali Rıza Çalımbay'dan veda sinyali
    Dünya Trabzonsporlu! Dünya Trabzonsporlu!
    BİZE ULAŞIN