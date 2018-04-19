Galatasaray, Trabzonsporu sıkıntıya soktu!

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Galatasaray, Trabzonspor'u sıkıntıya soktu!
Güncelleme Tarihi: 19.04.2018 Giriş Tarihi: 19.04.2018
Ziraat Türkiye Kupası’nda Teleset Mobilya Akhisarspor’un finale yükselmesi, Avrupa Kupaları’na katılmayı hedefleyen Trabzonspor’da tedirginlik yarattı.
Spor Toto Süper Lig'de 5'inci sırada yer alan Trabzonspor'un, Avrupa Kupaları'na katılma hedefi sıkıntıya girdi.
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