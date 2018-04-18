Arsene Wenger, transfer için Yusuf Yazıcıyı izledi

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Arsene Wenger, transfer için Yusuf Yazıcı'yı izledi
Güncelleme Tarihi: 18.04.2018 Giriş Tarihi: 18.04.2018
Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'nın menajerliğini üstlenen Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt'ün, oyuncuyu Avrupa'ya pazarladığı bildirildi.
Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'nın menajerliğini üstlenen Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt'ün, oyuncuyu Avrupa'ya pazarladığı bildirildi.
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