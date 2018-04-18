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    18 Nisan 2018, Çarşamba

    TRABZONSPOR

    Arsene Wenger, transfer için Yusuf Yazıcı'yı izledi

    Arsene Wenger, transfer için Yusuf Yazıcıyı izledi
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 18.04.2018 Giriş Tarihi: 18.04.2018

    lu 'nın menajerliğini üstlenen Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt'ün, oyuncuyu Avrupa'ya pazarladığı bildirildi.

    lu 'nın menajerliğini üstlenen Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt'ün, oyuncuyu Avrupa'ya pazarladığı bildirildi.

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