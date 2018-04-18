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    18 Nisan 2018, Çarşamba

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı fırtınası

    Trabzonsporda Yusuf Yazıcı fırtınası
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 18.04.2018 Giriş Tarihi: 17.04.2018

    Karadeniz ekibinin 21 yaşındaki 10 numarası son haftalardaki formu ile göz kamaştırıyor. Yusuf 7 gol ve 5 asistle takımına katkı sağladı

    Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı yakaladığı süper formunu devam ettiriyor. Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı attığı 2 golle kendini bulmaya başlayan 21 yaşındaki 10 numara, G.Saray'ı boş geçtikten sonra Kayserispor karşılaşmasında da 1 gol atmış ve 1 asist yapmıştı. Yusuf, Osmanlı deplasmanında da Kucka'nın enfes pasında topu ağlara göndererek Süper Lig'deki gol sayısını 7'ye çıkardı. 7 golün yanında 5 de asist ile Trabzon'un Burak'tan sonra skor yükünü çeken başlıca oyuncu olan Yusuf, "Her geçen gün daha iyi olmak için çaba gösteriyorum. Kendimi geliştiriyorum" dedi.

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