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    18 Nisan 2018, Çarşamba

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
    TRABZONSPOR
    Giriş Tarihi: 18.04.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek olan Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan idmana sakatlıkları bulunan Onur Recep Kıvrak, Fabian Castillo ile Osmanlıspor maçında rahatsızlanan Abdülkadir Ömür katılmazken, Ogenyi Onazi ile Burak Yılmaz takımdan ayrı çalıştı. Bordo-mavili futbolcular antrenmanda, koşu ve pas çalışmasının ardından yarı sahada maç yaptı.

    Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.


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