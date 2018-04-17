;
    17 Nisan 2018, Salı

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

    Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 17.04.2018 Giriş Tarihi: 17.04.2018

    , Spor Toto Süper Lig’in 30’uncu haftasında 21 Nisan Cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün saat 17.00’de yapılan antrenmanla başladı.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Burak, Castillo ile Onur'un yanı sıra Osmanlıspor karşılaşmasında maça devam edemeyen Abdülkadir ve Kucka katılmadı. Onazi ve Batuhan ise takımdan ayrı yan sahada çalıştı.

    Antrenmanda Osmanlıspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon, diğer futbolcular ise maç yüklemesi yaptı. Antrenmanı Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu'nun yanı sıra beraberindeki yöneticiler de izledi.

    Bordo-mavililer yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    TRABZONSPOR HABERLERİ
    Trabzonspordan destek çağrısı Trabzonspor'dan destek çağrısı
    Trabzonspordan Onur Kıvrak açıklaması! Trabzonspor'dan Onur Kıvrak açıklaması!
    Trabzonspora şok haber! Sezonu kapattı! Trabzonspor'a şok haber! Sezonu kapattı!
    BİZE ULAŞIN