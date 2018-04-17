17 Nisan 2018, Salı
BİZE ULAŞIN
Trabzonspor'da görev dağılımı yapıldı
Güncelleme Tarihi: 17.04.2018 Giriş Tarihi: 17.04.2018
Trabzonspor Kulübü’nde 7-8 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda göreve gelen yönetim kurulu, görev dağılımını yaptı.
Ahmet Ağaoğlu başkanlığında toplanarak asil ve yedek üyelerin görev dağılımını şu şekilde gerçekleştirdi: Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, Başkan yardımcıları Mehmet Yiğit Alp, Önder Bülbüloğlu, Faruk Kanca, Ertuğrul Doğan, Çağlar Bozoğlu, Müminhan Bilgin; Genel sekreter Ömer Sağıroğlu, Mali sayman Emin Kahraman; basın sözcüsü Zeyyat Kafkas; futbol şubesi sorumlusu Haluk Şahin, amatör branşlar Cahit Erdem, TS Club ve tesisler Yalçın Orhan ve Dursun Ali Sakarya, İletişim ve pazarlama Serdar Ekrem Şirin ve Zafer Göktaş, taraftar ve stat Özer Bayraktar, Hukuk işleri sorumlusu Kemal Ertürk, İstanbul ve Diğer İller Taraftar Dernekleri sorumlusu Tuncay Uzunal, İdari işler sorumlusu Onur Sağır ve Lokman Sadıklar.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ