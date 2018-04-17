Jan Durica kalmak istiyor

Bordo-mavililerde sakatlıktan dönerek yeniden kadroya giren Jan Durica, sözleşme uzatmak istediğini ifade etti.

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1 ay sonra geri dönmenin mutluluk verici olduğunu belirtenyıldız,'daki geleceği ile ilgili soruya, "Hep beraber göreceğiz. 2 yıldır buradayım ve mutluyum.Ama kaç yıl, buna cevap veremem. Bunlar sezon sonu konuşulur" ifadesini kullandı.