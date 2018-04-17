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    17 Nisan 2018, Salı

    TRABZONSPOR

    Jan Durica kalmak istiyor

    Durica kalmak istiyor
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 17.04.2018 Giriş Tarihi: 17.04.2018

    Bordo-mavililerde sakatlıktan dönerek yeniden kadroya giren , sözleşme uzatmak istediğini ifade etti.

    1 ay sonra geri dönmenin mutluluk verici olduğunu belirten Slovak yıldız, Trabzonspor'daki geleceği ile ilgili soruya, "Hep beraber göreceğiz. 2 yıldır buradayım ve mutluyum. Bir süre daha oynayabilirim. Ama kaç yıl, buna cevap veremem. Bunlar sezon sonu konuşulur" ifadesini kullandı.

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