17 Nisan 2018, Salı
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Jan Durica kalmak istiyor
Güncelleme Tarihi: 17.04.2018 Giriş Tarihi: 17.04.2018
Bordo-mavililerde sakatlıktan dönerek yeniden kadroya giren Jan Durica, sözleşme uzatmak istediğini ifade etti.
1 ay sonra geri dönmenin mutluluk verici olduğunu belirten Slovak yıldız, Trabzonspor'daki geleceği ile ilgili soruya, "Hep beraber göreceğiz. 2 yıldır buradayım ve mutluyum. Bir süre daha oynayabilirim. Ama kaç yıl, buna cevap veremem. Bunlar sezon sonu konuşulur" ifadesini kullandı.
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