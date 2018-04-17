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Yusuf Yazıcı Trabzonspor'a yetmedi
Güncelleme Tarihi: 17.04.2018 Giriş Tarihi: 17.04.2018
21 yaşındaki genç yıldız, forma giydiği son 4 lig maçında 4 gol attı. Osmanlıspor’u da boş geçmeyen Yusuf’un golü galibiyet için yeterli olmadı
Karadeniz ekibinin genç yıldızlarından Yusuf Yazıcı, dün akşam da golünü attı ama takımına üç puanı getiremedi. Yusuf, bu sezon deplasmanda ilk kez gol sevinci yaşarken; son 4 lig maçında (Yeni Malatyaspor 2, Kayserispor ve Osmanlıspor) rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Bu hafta içinde yapılan antrenmanlarda iki kez sakatlanan 21 yaşındaki 10 numara, uygulanan tedavi sonrasında maça yetişti ve etkili futbolunu bir de golle süsledi. Bordo-mavililerin iki genç oyuncusu Yusuf ile Abdülkadir, geçen hafta da Kayseri- spor maçında 1'er gol ve asistle oynamıştı. İki genç futbolcu, bordo-mavililerin bu sezon 20 golüne doğrudan etki ederken; Abdülkadir 3 gol, 5 asistle adından söz ettirdi, Yusuf ise 7 gol atarken 5 de asist yaptı. Yusuf maç sonrası, "Zor bir 90 dakika olacağını biliyorduk. İki kez öne geçmemize rağmen bu avantajımızı kullanamadık, çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.
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