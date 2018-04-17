17 Nisan 2018, Salı
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Trabzonspor yönetiminden Ankara çıkarması
Güncelleme Tarihi: 17.04.2018 Giriş Tarihi: 17.04.2018
Karadeniz ekibinin yeni yönetimi Osmanlıspor deplasmanı için gittiği Ankara’da çeşikli ziyaretlerde bulundu.
Bordo-mavililer; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu ve Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ı ziyaret ettiler
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