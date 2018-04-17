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    17 Nisan 2018, Salı

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor yönetiminden Ankara çıkarması

    Trabzonspor yönetiminden Ankara çıkarması
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 17.04.2018 Giriş Tarihi: 17.04.2018

    Karadeniz ekibinin yeni yönetimi Osmanlıspor deplasmanı için gittiği Ankara’da çeşikli ziyaretlerde bulundu.

    Bordo-mavililer; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu ve Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ı ziyaret ettiler

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