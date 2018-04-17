Hugo Rodallega şeytanın bacağını kırdı

En son 21 haftaki G.Birliği maçında forma giyen ve 9 Aralık’taki Kasımpaşa sınavında forma giyen Hugo Rodallega dün hem oynadı hem fileleri sarstı

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Karadenizekibinin Kolombiyalı forveti'ın sakatlanmasının ardından 8 hafta sonra ilk 11'de kendisine şans buldu. En son 21. haftada yine'da oynanankarşılaşmasında forma giyen 32 yaşındaki forvet, gol atmayı başaramamıştı. Rodallega dün fileleri sarstı ve uzun süre sonra gol sevinci yaşadı. En son 9 Aralık'ta 3-0 kazanılankarşılaşmasında fileleri sarsan tecrübeli futbolcu, dünkü ile birlikte ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti.maç sonrası, "Rakibimizin durumu nedeniyleama sonuçta 3 puan almayı bildik" diye konuştu.