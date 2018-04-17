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    17 Nisan 2018, Salı

    TRABZONSPOR

    Hugo Rodallega şeytanın bacağını kırdı

    Rodallega şeytanın bacağını kırdı
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 17.04.2018 Giriş Tarihi: 17.04.2018

    En son 21 haftaki G.Birliği maçında forma giyen ve 9 Aralık’taki Kasımpaşa sınavında forma giyen dün hem oynadı hem fileleri sarstı

    Karadeniz ekibinin Kolombiyalı forveti Hugo Rodallega, Burak Yılmaz'ın sakatlanmasının ardından 8 hafta sonra ilk 11'de kendisine şans buldu. En son 21. haftada yine Ankara'da oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyen 32 yaşındaki forvet, gol atmayı başaramamıştı. Rodallega dün fileleri sarstı ve uzun süre sonra gol sevinci yaşadı. En son 9 Aralık'ta 3-0 kazanılan Kasımpaşa karşılaşmasında fileleri sarsan tecrübeli futbolcu, dünkü ile birlikte ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti. Rodallega maç sonrası, "Rakibimizin durumu nedeniyle zor olacağını biliyorduk ama sonuçta 3 puan almayı bildik" diye konuştu.

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