17 Nisan 2018, Salı
BİZE ULAŞIN
Hugo Rodallega şeytanın bacağını kırdı
Güncelleme Tarihi: 17.04.2018 Giriş Tarihi: 17.04.2018
En son 21 haftaki G.Birliği maçında forma giyen ve 9 Aralık’taki Kasımpaşa sınavında forma giyen Hugo Rodallega dün hem oynadı hem fileleri sarstı
Karadeniz ekibinin Kolombiyalı forveti Hugo Rodallega, Burak Yılmaz'ın sakatlanmasının ardından 8 hafta sonra ilk 11'de kendisine şans buldu. En son 21. haftada yine Ankara'da oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyen 32 yaşındaki forvet, gol atmayı başaramamıştı. Rodallega dün fileleri sarstı ve uzun süre sonra gol sevinci yaşadı. En son 9 Aralık'ta 3-0 kazanılan Kasımpaşa karşılaşmasında fileleri sarsan tecrübeli futbolcu, dünkü ile birlikte ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti. Rodallega maç sonrası, "Rakibimizin durumu nedeniyle zor olacağını biliyorduk ama sonuçta 3 puan almayı bildik" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ