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    17 Nisan 2018, Salı

    TRABZONSPOR

    Filip Novak siftah yaptı

    Filip Novak siftah yaptı
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 17.04.2018 Giriş Tarihi: 17.04.2018

    Fırtına dün Osmanlıspor’u yenerken, 13. dakikada fileleri sarsan , siftah yaptı.

    Devre arası transfer döneminde alınan 27 yaşındaki sol bek, 'da 10 maça çıkarak istikrarlı isimler arasında yer aldı. Yeni takımı ile ilk golünü atan Çek futbolcu, maçtan sonra "Uyum sürecini tamamen atlattım. Artık tam anlamıyla adapte oldum" diye konuştu.

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