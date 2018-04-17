17 Nisan 2018, Salı
BİZE ULAŞIN
Filip Novak siftah yaptı
Güncelleme Tarihi: 17.04.2018 Giriş Tarihi: 17.04.2018
Fırtına dün Osmanlıspor’u yenerken, 13. dakikada fileleri sarsan Filip Novak, siftah yaptı.
Devre arası transfer döneminde alınan 27 yaşındaki sol bek, Trabzonspor'da 10 maça çıkarak istikrarlı isimler arasında yer aldı. Yeni takımı ile ilk golünü atan Çek futbolcu, maçtan sonra "Uyum sürecini tamamen atlattım. Artık tam anlamıyla adapte oldum" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ