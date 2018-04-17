Trabzonspor öne geçtiği maçlarda galibiyeti koruyamıyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’de öne geçtiği maçlarda galibiyeti korumakta zorlanıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasının kapanış maçında deplasmanda Osmanlıspor ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor'da bir kere daha görüldük ki Bordo Mavililer, öne geçtiği maçları kazanmakta sıkıntı yaşıyor. Bordo-mavililer, bu sezon önde götürdüğü 6 maçta 2 mağlubiyet ve 4 beraberlikle sahadan ayrılırken, geriye düştüğü 6 maçta ise 3 beraberlik ve 3 galibiyet elde etti. Geriye kalan 17 maçı ise normal seyrinde tamamladı.Bordo-mavililer, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 29 maçta 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. Attığı 53 gole karşılık ise kalesinde 42 gol gördü. 46 puan toplayarak 5. Sırada yer aldı. Karadeniz ekibi bu sezon önde getirdiği 6 maçta ise galibiyet elde edemeden sahadan ayrıldı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer Fenerbahçe ile 2-2 ve 1-1, Medipol Başakşehir 2-2 ve Osmanlıspor ile 3-3 berabere kaldı. Göztepe'ye 3-2 ve Alanyaspor'a ise 4-3 mağlup oldu. Bordo-mavililer 6 maçta 14 puan kaybetti. Trabzonspor, önde getirdiği maçları galibiyetle tamamlayabilseydi 60 puanla lider durumda olan Galatasaray ile aynı puana sahip olacaktı.Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de geriye düştüğü 6 maçta ise 3 beraberlik ve 3 galibiyet elde etti. Bordo-mavililer yenik duruma düştüğü Beşiktaş ile 2-2, Kardemir Karabükspor ile 1-1 ve Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kalırken, yenik durumda getirdiği Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 , Atiker Konyaspor'u 2-1 ve Osmanlıspor'u 4-3 mağlup etmişti. Bordo-mavililer söz konusu maçlarda ise 9 puan topladı.Trabzonspor, ligde oynadığı 9 maçta ilk golü atan taraf oldu. Önde başladığı maçları önde tamamlayan bordo-mavililer Gençlerbirliği'ni 3-1, Galatasaray ve Sivasspor'u 2-1, Antalyaspor ve Kasımpaşa'yı 3-0, Bursaspor'u 1-0, Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-1, Yeni Malatyaspor'u 4-1 ve Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.Trabzonspor, ligde oynadığı 5 maça geride başlayıp, mağlubiyetle tamamladı. Teleset Mobilya Akhisarspor 6-1, Yeni Malatyaspor ve Medipol Başakşehir 1-0, Beşiktaş 2-0 ve Galatasaray 2-1 mağlup oldu.Bordo-mavililer 3 maçı ise başladığı gibi bitirdi. Karadeniz ekibi Kayserispor, Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarını golsüz beraberlikle tamamladı.