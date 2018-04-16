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    16 Nisan 2018, Pazartesi

    TRABZONSPOR

    Trabzonsporlu Jan Durica'ya övgü

    Jan Duricaya övgü
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 16.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018

    Defansın ‘ağır abisi’ ’nın geçtiğimiz ay kalçası kırılmıştı.

    36 yaşındaki stoperin sahalara dönüşünün yaşı nedeniyle uzun sürmesi bekleniyordu. Tecrübeli stoper kendisine çok iyi bakarak bu süreyi yarıya düşürdü. Bir ayda tamamen iyileşen Durica övgüleri de topladı.

    HERKES ONU ÖRNEK ALMALI

    Durica'nın profesyonelliği ve iş ahlakının herkese örnek olması gerektiğini belirten Rıza Çalımbay, "Durica'nın bugüne kadar çalışmalarda gösterdiği uyumdan fazlasıyla memnunum. Tam bir profesyonel. Her futbolcu kesinlikle onun bu tavrını örnek almalı" dedi.

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