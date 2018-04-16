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Trabzonsporlu Jan Durica'ya övgü
Güncelleme Tarihi: 16.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018
Defansın ‘ağır abisi’ Jan Durica’nın geçtiğimiz ay kalçası kırılmıştı.
36 yaşındaki stoperin sahalara dönüşünün yaşı nedeniyle uzun sürmesi bekleniyordu. Tecrübeli stoper kendisine çok iyi bakarak bu süreyi yarıya düşürdü. Bir ayda tamamen iyileşen Durica övgüleri de topladı.
HERKES ONU ÖRNEK ALMALI
Durica'nın profesyonelliği ve iş ahlakının herkese örnek olması gerektiğini belirten Rıza Çalımbay, "Durica'nın bugüne kadar çalışmalarda gösterdiği uyumdan fazlasıyla memnunum. Tam bir profesyonel. Her futbolcu kesinlikle onun bu tavrını örnek almalı" dedi.
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