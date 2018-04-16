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    16 Nisan 2018, Pazartesi

    TRABZONSPOR

    Trabzonsporlu eski futbolcu Adrian, yılın futbolcusu seçildi

    Trabzonsporlu eski oyuncu yılın futbolcusu
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 16.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018

    'un eski futbolcusu Adrian Mierzeyewski, Avustralya’da ‘yılın yabancı futbolcusu’ seçildi.

    Sydney FC ile şampiyonluğa ulaşan Polonyalı yıldız, ligde 9 gol ve 13 asistlik performans sergiledi. Adrian ödülü ile şampiyonluk madalyasını sosyal medyadan paylaştı.

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