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N'Doye ve Uğur Demirok'la masaya oturuluyor
Güncelleme Tarihi: 16.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018
Sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Uğur Demirok ve Dame N’Doye’la yönetim masaya oturmaya hazırlanıyor.
'Transfer yasağı' nedeniyle eldeki oyuncuları kaybetmek istemeyen bordo-mavililer, ikiliye beklentilerini soracak. Rakamda anlaşılırsa kontratlar yenilenecek.
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