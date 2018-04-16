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    16 Nisan 2018, Pazartesi

    TRABZONSPOR

    N'Doye ve Uğur Demirok'la masaya oturuluyor

    NDoye ve Uğurla masaya oturuluyor
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 16.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018

    Sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan ve Dame N’Doye’la yönetim masaya oturmaya hazırlanıyor.

    'Transfer yasağı' nedeniyle eldeki oyuncuları kaybetmek istemeyen bordo-mavililer, ikiliye beklentilerini soracak. Rakamda anlaşılırsa kontratlar yenilenecek.

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