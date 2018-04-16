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    16 Nisan 2018, Pazartesi

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'da yönetim toplandı

    Trabzonsporda yönetim toplandı
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 16.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018

    Olağanüstü Genel Kurul’da seçimi kazanan başkanlığındaki yeni yönetim Ankara’da görev dağılımı için toplandı.

    Yönetimde yer alan tüm isimlerin katıldığı toplantıda mali konular ve gelecek sezon ile ilgili yapılacak planlamalar da masaya yatırıldı. Toplantıda önemli kararlar alındığı öğrenildi.

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