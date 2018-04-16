Trabzonsporda yönetim toplandı

Olağanüstü Genel Kurul’da seçimi kazanan Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yeni yönetim Ankara’da görev dağılımı için toplandı.

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Yönetimde yer alan tüm isimlerin katıldığı toplantıda mali konular ve gelecek sezon ile ilgili yapılacak planlamalar da masaya yatırıldı. Toplantıda önemli kararlar alındığı öğrenildi.