Trabzonsporda yönetim toplandı

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Trabzonspor'da yönetim toplandı
Güncelleme Tarihi: 16.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018
Olağanüstü Genel Kurul’da seçimi kazanan Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yeni yönetim Ankara’da görev dağılımı için toplandı.
Yönetimde yer alan tüm isimlerin katıldığı toplantıda mali konular ve gelecek sezon ile ilgili yapılacak planlamalar da masaya yatırıldı. Toplantıda önemli kararlar alındığı öğrenildi.
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