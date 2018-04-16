Rıza Çalımbay’ın, Burak’ın yerine forvette Hugo Rodallega’ya forma vermesi bekleniyor. Okay’ın yokluğunda ise ön liberoda Bero olacak

Burak Yılmaz'ın yerine ileri uçta bugün bir aksilik olmazsa Hugo Rodallega forma giyecek. Kolombiyalı forvet, 7 hafta sonra ilk onbirde sahaya çıkacak. Tecrübeli oyuncu en son yine başkentteki Gençlerbirliği (0-0) maçında onbirde yer almıştı. Süper Lig'de bu sezon şimdiye kadar 3 maçta ilk onbirde şans bulan Rodallega 20 maçta 4 gol kaydetti. Rıza Çalımbay'ın az da olsa Dame N'Doye'a da görev verme ihtimali bulunuyor.

ORTADA SLOVAK GÜCÜ

Orta sahada Okuy Yokuşlu ve Onazi'nin yokluğunda ise Kucka'ya Matus Bero eşlik edecek. Genç ön libero, 7 hafta sonra ligde forma giyecek. Çalımbay, Slovak oyuncu ile bir görüşme yaparak neler yapması gerektiğini anlattı.

TÜRKİYE KUPASI'NDA 8 GOL ATMIŞTI

Süper Lig'de bu sezon 4 kez fileleri havalandıran Rodallega, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 5 maçta 8 gol kaydetti. Yıldız oyuncu, göreve hazır olduğunu söyledi.