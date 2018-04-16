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    16 Nisan 2018, Pazartesi

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'da Hugo Rodallega ve Matus Bero göreve

    Rodallega ve Bero göreve
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 16.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018

    Rıza Çalımbay’ın, Burak’ın yerine forvette ’ya forma vermesi bekleniyor. Okay’ın yokluğunda ise ön liberoda Bero olacak

    Burak Yılmaz'ın yerine ileri uçta bugün bir aksilik olmazsa Hugo Rodallega forma giyecek. Kolombiyalı forvet, 7 hafta sonra ilk onbirde sahaya çıkacak. Tecrübeli oyuncu en son yine başkentteki Gençlerbirliği (0-0) maçında onbirde yer almıştı. Süper Lig'de bu sezon şimdiye kadar 3 maçta ilk onbirde şans bulan Rodallega 20 maçta 4 gol kaydetti. Rıza Çalımbay'ın az da olsa Dame N'Doye'a da görev verme ihtimali bulunuyor.

    ORTADA SLOVAK GÜCÜ

    Orta sahada Okuy Yokuşlu ve Onazi'nin yokluğunda ise Kucka'ya Matus Bero eşlik edecek. Genç ön libero, 7 hafta sonra ligde forma giyecek. Çalımbay, Slovak oyuncu ile bir görüşme yaparak neler yapması gerektiğini anlattı.

    TÜRKİYE KUPASI'NDA 8 GOL ATMIŞTI

    Süper Lig'de bu sezon 4 kez fileleri havalandıran Rodallega, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 5 maçta 8 gol kaydetti. Yıldız oyuncu, göreve hazır olduğunu söyledi.

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