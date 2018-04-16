Bordo-mavililer, kazanıp ilk 5’teki yerini sağlama almak istiyor. Rıza Çalımbay, rakiplerini ciddiye aldıklarını, galibiyet için her şeyi yapacaklarını ifade etti

Spor Toto Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Trabzonspor, deplasmanda bu akşam Osmanlıspor'a konuk oluyor... Bordo-mavili takımda hedef kazanıp ilk 5'teki yerini sağlama almak. Teknik direktör Rıza Çalımbay, Osmanlıspor'un da ligde kalma mücadelesi verdiğini hatırlatarak, zorlu bir doksan dakikaya hazırlıklı olmaları gerektiğini dile getirdi.

EN KRİTİK MAÇIMIZ

Tecrübeli çalıştırıcı, "Rakibimiz ligin iyi mücadele eden takımlarından birisi. Konumu itibariyle de elinden gelenden fazlasını yapacaktır. Biz de onları en iyi şekilde analiz etmeye çalıştık. En kritik maçlarımızdan birine çıkacağız. Sahada elimizden geleni yapacağız. Ne denli kazanmaya odaklı olduğumuzu herkes görecek" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor ile eski adı Ankaraspor olan Osmanlıspor ligde şimdiye kadar 17 kez karşılaştı. Bordomavililer 2'si hükmen olmak üzere 9 galibiyet aldı. 6 maçta ise başkent ekibi güldü. 2 maç berabere bitti. İlk yarıda Trabzon'da oynanan maçı, Fırtına 4-3 kazanmıştı.