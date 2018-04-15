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    15 Nisan 2018, Pazar

    TRABZONSPOR

    Yıldız futbolcu kadroda çıkarıldı

    Yıldız futbolcu kadroda çıkarıldı
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Burak Yılmaz kasığındaki ağrı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

    45 puanla ligde 5'inci sırada yer alan bordo-mavililer, yarın deplasmanda ligde kalma mücadelesi veren ile karşılaşacak. Bordo-mavililer bu maçtan 3 puanla ayrılarak Avrupa kupalarına katılma noktasında iddiasını sürdürmeye çalışacak. Saat 20.00'de Osmanlı Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem düdük çalacak.

    BURAK YILMAZ KADRODAN ÇIKARTILDI
    Bordo-mavililerde forvet oyuncusu Burak Yılmaz'ın kasığındaki artan ağrı nedeniyle bu maç öncesi kadrodan çıkartıldığı belirtildi. Burak'ın yanı sıra sarı kart cezalısı olan Okay da bu maçta forma giyemeyecek.

    Ayrıca hafta içerisinde antrenmanda sakatlanan Castillo'nun dışında Onazi, Batuhan ve Esteban'ın da tedavileri devam ediyor. Teknik direktör 'ın, cezalı Okay'ın yerine bu maçta Uğur'a, sakatlığı bulunan Onazi'nin yerine Bero'ya, kadrodan çıkartılan Burak'ın yerine ise N'Doye'a görev vermesi bekleniyor.

    TRABZONSPOR'UN OSMANLISPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞÖYLE: Onur- Kamil Ahmet, Uğur, Hubocan, Novak- Kucka, Bero- Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Olcay- N'Doye

    SAKAT: Esteban, Onazi, Castillo, Batuhan, Burak

    CEZALI: Okay

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