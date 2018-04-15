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    15 Nisan 2018, Pazar

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'da Fabian Castillo yine sakatlandı

    Trabzonsporda Castillo şoku!
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018

    Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü istenen preformansı sergileyemeyen Castillo, yine sakatlandı.

    Geçtiğimiz hafta Kayserispor maçının son bölümünde forma giyen Castillo, 11'e göz kırpıyordu. 'ın çok şey beklediği ve sürekli "Ona ihtiyacım var" dediği 25 yaşındaki sol kanat dünkü idmana çıkmadı. Tecrübeli futbolcu, Osmanlıspor karşılaşmasının kadrosunda yer almayacak.

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