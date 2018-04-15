15 Nisan 2018, Pazar
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Trabzonspor'da Fabian Castillo yine sakatlandı
Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018
Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü istenen preformansı sergileyemeyen Castillo, yine sakatlandı.
Geçtiğimiz hafta Kayserispor maçının son bölümünde forma giyen Castillo, 11'e göz kırpıyordu. Rıza Çalımbay'ın çok şey beklediği ve sürekli "Ona ihtiyacım var" dediği 25 yaşındaki sol kanat dünkü idmana çıkmadı. Tecrübeli futbolcu, Osmanlıspor karşılaşmasının kadrosunda yer almayacak.
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