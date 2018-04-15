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    15 Nisan 2018, Pazar

    TRABZONSPOR

    Uğur Demirok: Hiç kimseyi hedef almadım

    Uğur Demiroktan tweet açıklaması
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018

    Fırtına'nın stoperi , Kayseri maçı öncesi attığı ‘Ya sabır’ tweet’i ile ilgili konuştu.

    Uğur, "Orada hocamı hedef aldığım iddiaları doğru değil. Bu lafı art niyetli isimler başka yerlere çektiler. Hocama saygım sonsuz. Kimseyi hedef almadım" dedi.

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