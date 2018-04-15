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Uğur Demirok: Hiç kimseyi hedef almadım
Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018
Fırtına'nın stoperi Uğur Demirok, Kayseri maçı öncesi attığı ‘Ya sabır’ tweet’i ile ilgili konuştu.
Uğur, "Orada hocamı hedef aldığım iddiaları doğru değil. Bu lafı art niyetli isimler başka yerlere çektiler. Hocama saygım sonsuz. Kimseyi hedef almadım" dedi.
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