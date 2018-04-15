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    15 Nisan 2018, Pazar

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'da Özkan Sümer işbaşında

    Özkan Sümer işbaşında
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018

    Yeni yönetimde futbolun patronu olan , özellikle altyapının başına önemli bir hocayı getirmeyi ve A takıma 5-6 ismi katmayı istiyor

    'da futbolun patronu Özkan Sümer göreve başladı. Futbol yapılanmasından tek sorumlu olarak göreve getirilen Sümer, tüm idari ve teknik yapılanmadan sorumlu olacak. A takım ile ilgili kararları verecek olan Sümer'in özellikle altyapının başına üst düzey bir teknik adam getirerek Trabzonspor'un bu yönde yeni bir yapılanmaya gitmesini sağlamayı düşündüğü belirtildi. Sümer'in maaş almayacağı, gönüllü olarak bordomavili kulübe hizmet edeceği ifade edildi. Sümer özellikle altyapıdan 5-6 ismin A takıma çıkarılmasını hedefliyor.

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