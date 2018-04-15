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Trabzonspor'da Özkan Sümer işbaşında
Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018
Yeni yönetimde futbolun patronu olan Özkan Sümer, özellikle altyapının başına önemli bir hocayı getirmeyi ve A takıma 5-6 ismi katmayı istiyor
Trabzonspor'da futbolun patronu Özkan Sümer göreve başladı. Futbol yapılanmasından tek sorumlu olarak göreve getirilen Sümer, tüm idari ve teknik yapılanmadan sorumlu olacak. A takım ile ilgili kararları verecek olan Sümer'in özellikle altyapının başına üst düzey bir teknik adam getirerek Trabzonspor'un bu yönde yeni bir yapılanmaya gitmesini sağlamayı düşündüğü belirtildi. Sümer'in maaş almayacağı, gönüllü olarak bordomavili kulübe hizmet edeceği ifade edildi. Sümer özellikle altyapıdan 5-6 ismin A takıma çıkarılmasını hedefliyor.
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