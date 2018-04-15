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Trabzonspor'da gol atan atana
Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018
Trabzonspor’da gol çalışmaları meyvesini vermeye başladı.
Rıza Çalımbay'ın "Sadece Burak'ın ayağına bakıyoruz. Diğer bölgelerde oynayan arkadaşlarımızın da takıma katkı sağlaması gerekiyor" şeklindeki eleştirilerinin ardından yapılan sıkı çalışmalar sahaya da yansıdı. Son 4 maçında 12 gol atan Trabzon'da Burak fileleri 4 kez sarsarken, Yusuf 3, N'Doye 1, Abdülkadir 1, Kucka 1, Onazi 1 ve Okay 1 gol attı. Gol atan oyuncularda yaşanan bu çeşitlilik 54 yaşındaki hocanın da yüzünü güldürdü.
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