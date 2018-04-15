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    15 Nisan 2018, Pazar

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'da Rıza Çalımbay'ın etkisi büyük

    Fırtınada Çalımbay etkisi
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018

    Karadeniz ekibi, yönetiminde 20 lig maçında 10 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 36 puan elde etti.

    Çalımbay ile 1.8 puan ortalamasıyla maçlarını oynayan Fırtına, ligin 16. haftasında zirveye 5 puan yaklaşmasına karşın 2. yarıda çöktü.

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