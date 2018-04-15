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    15 Nisan 2018, Pazar

    TRABZONSPOR

    Olcay Şahan: 3 puana kilitlendik

    Şahan: 3 puana kilitlendik
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018

    , 3 puana kilitlendiklerini belirtti.

    30 yaşındaki sol kanat, "Bu saatten sonra yaşanacak puan kaybının telafisinin olmayacağının bilincindeyiz. Bu yüzden hata yapma lüksümüz yok. Osmanlıspor karşısında dikkatli olacağız" ifadesini kullandı.

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