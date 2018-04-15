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Olcay Şahan: 3 puana kilitlendik
Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018
Olcay Şahan, 3 puana kilitlendiklerini belirtti.
30 yaşındaki sol kanat, "Bu saatten sonra yaşanacak puan kaybının telafisinin olmayacağının bilincindeyiz. Bu yüzden hata yapma lüksümüz yok. Osmanlıspor karşısında dikkatli olacağız" ifadesini kullandı.
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