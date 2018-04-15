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Trabzonspor'da Durica forma giymek istiyor
Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018
Uzun süren sakatlığın ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan Durica, Osmanlıspor maçında oynamaya hazır.
36 yaşındaki Slovak stoper, "Formamı özledim ve oynamak istiyorum. Hocam görev verirse sahaya çıkar ve sonuna kadar savaşırım" dedi.
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