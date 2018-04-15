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    15 Nisan 2018, Pazar

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'da Durica forma giymek istiyor

    Durica formayı istiyor
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018

    Uzun süren sakatlığın ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan , Osmanlıspor maçında oynamaya hazır.

    36 yaşındaki Slovak stoper, "Formamı özledim ve oynamak istiyorum. Hocam görev verirse sahaya çıkar ve sonuna kadar savaşırım" dedi.

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