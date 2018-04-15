Filip Novak: Trabzon futbol şehri

Fırtına'nın sol beki Filip Novak, Trabzon’u çık sevdiğini söyledi.

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27 yaşındaki Çek savunmacı, "Burası tam bir futbol şehri. İnsanları da çok yardımsever. Kendimi tam anlamıyla futbola verebiliyorum. Sokağa çıktığımızda da ilgi inanılmaz derecede yüksek" ifadesini kullandı.