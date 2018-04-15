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    15 Nisan 2018, Pazar

    TRABZONSPOR

    Filip Novak: Trabzon futbol şehri

    Novak: Trabzon futbol şehri
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018

    Fırtına'nın sol beki , Trabzon’u çık sevdiğini söyledi.

    27 yaşındaki Çek savunmacı, "Burası tam bir futbol şehri. İnsanları da çok yardımsever. Kendimi tam anlamıyla futbola verebiliyorum. Sokağa çıktığımızda da ilgi inanılmaz derecede yüksek" ifadesini kullandı.

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