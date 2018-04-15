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Filip Novak: Trabzon futbol şehri
Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018
Fırtına'nın sol beki Filip Novak, Trabzon’u çık sevdiğini söyledi.
27 yaşındaki Çek savunmacı, "Burası tam bir futbol şehri. İnsanları da çok yardımsever. Kendimi tam anlamıyla futbola verebiliyorum. Sokağa çıktığımızda da ilgi inanılmaz derecede yüksek" ifadesini kullandı.
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