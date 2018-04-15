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    15 Nisan 2018, Pazar

    TRABZONSPOR

    Hayrettin Hacısalihoğlu: Takıma güvenimiz tam

    Hacısalihoğlu: Güvenimiz tam
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018

    Asbaşkan Hacısalihoğlu: Teknik heyet ve futbolcularımıza güveniyoruz. Kalan 6 maçımızı da kazanmak istiyoruz

    Asbaşkan , Osmanlıspor maçından galibiyet beklediklerini söyledi. Hacısalihoğlu, "Takımla bir toplantı gerçekleştirdik. Ödemeler hakkında bilgi verdik. Kısa zamanda ödemelerle ilgili yaşanan sıkıntaların giderileceğini ifade ettik. Olumlu ve yararlı bir görüşme oldu"dedi. Osmanlıspor maçının önemini anlattıklarını belirten Hacısalihoğlu, "Maçın kazanılması halinde ligde klasmandaki yerimizi etkileyeceğini belirttik. Teknik heyetimize ve oyuncularımıza güveniyoruz. Kalan 6 maçı kazanma kapasitemiz var" ifadesini kullandı.

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