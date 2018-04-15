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Hayrettin Hacısalihoğlu: Takıma güvenimiz tam
Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 Giriş Tarihi: 15.04.2018
Asbaşkan Hacısalihoğlu: Teknik heyet ve futbolcularımıza güveniyoruz. Kalan 6 maçımızı da kazanmak istiyoruz
Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, Osmanlıspor maçından galibiyet beklediklerini söyledi. Hacısalihoğlu, "Takımla bir toplantı gerçekleştirdik. Ödemeler hakkında bilgi verdik. Kısa zamanda ödemelerle ilgili yaşanan sıkıntaların giderileceğini ifade ettik. Olumlu ve yararlı bir görüşme oldu"dedi. Osmanlıspor maçının önemini anlattıklarını belirten Hacısalihoğlu, "Maçın kazanılması halinde ligde klasmandaki yerimizi etkileyeceğini belirttik. Teknik heyetimize ve oyuncularımıza güveniyoruz. Kalan 6 maçı kazanma kapasitemiz var" ifadesini kullandı.
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