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    14 Nisan 2018, Cumartesi

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'da yabancı oyuncularla yollar ayrıldı

    Yabancı oyuncularla yollar ayrıldı
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 Giriş Tarihi: 14.04.2018

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Eskişehir Basket ile karşılaşacak Trabzonspor, yabancı oyuncularıyla yollarını ayırdı.

    Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Trabzonspor Basketbol olarak her zaman oyuncularının emeklerine saygı gösteren bir kulüp olmaya özen gösterildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

    "Kontratları gereği alacaklarını FIBA'dan tahsil etme haklarını 1 ay sonra elde edecek olmalarına rağmen bu haklarını Trabzonspor'a karşı bir şantaj unsuru olarak kullanan yabancı oyuncularımızın davranışını sporun amatör ruhuyla bağdaştıramıyoruz. Maaş ödemelerinde 2 ay geriden gelen kulübümüzün maç öncesi yapılacak kısmi bir ödeme ile birlikte hafta içinde de maaşlarının tamamlanacağı sözüne de olumsuz yanıt veren tüm yabancı oyuncularımızla yollarımızı ayırma kararı vermiş bulunmaktayız."

    Bordo-mavililer, Paul Harris, Sarunas Vasiliauskas, Tomislav Zubcic, Osiris Eldridge, Chris Obekpa, Calep Green, Brady Heslip'ten yoksun olarak yerli oyuncularla bugünkü Eskişehir Basket maçına çıkacak.

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