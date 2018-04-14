Karadeniz ekibinin sağ beki Pereira, Trabzonspor’u sevdiğini dile getirdi.

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33 yaşındaki Portekizli savunmacı, "Zaman zaman agresif oynadığım oluyor. Ancak bu kazanma istediğinden kaynaklanıyor. Kendimi kaybediyorum. Yenilgiyi asla kabul edemem, haksızlıklara da razı gelmem" diye konuştu.