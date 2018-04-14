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    14 Nisan 2018, Cumartesi

    TRABZONSPOR

    Trabzonsporlu Pereira'dan çarpıcı açıklamalar

    Pereira: Yenilgiyi kabul etmem
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 Giriş Tarihi: 14.04.2018

    Karadeniz ekibinin sağ beki Pereira, ’u sevdiğini dile getirdi.

    33 yaşındaki Portekizli savunmacı, "Zaman zaman agresif oynadığım oluyor. Ancak bu kazanma istediğinden kaynaklanıyor. Kendimi kaybediyorum. Yenilgiyi asla kabul edemem, haksızlıklara da razı gelmem" diye konuştu.

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