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Trabzonsporlu Pereira'dan çarpıcı açıklamalar
Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 Giriş Tarihi: 14.04.2018
Karadeniz ekibinin sağ beki Pereira, Trabzonspor’u sevdiğini dile getirdi.
33 yaşındaki Portekizli savunmacı, "Zaman zaman agresif oynadığım oluyor. Ancak bu kazanma istediğinden kaynaklanıyor. Kendimi kaybediyorum. Yenilgiyi asla kabul edemem, haksızlıklara da razı gelmem" diye konuştu.
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