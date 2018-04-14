Trabzonspora müjdeli haber!

Sakatlıkları bulunan Burak, Sosa ve Yusuf’un iyileştiği dile getirildi. Dün takımla çalışan 3 futbolcunun pazartesi Osmanlıspor maçında oynayabileceği belirtildi

Bordo-mavili takımda sakatlığı nedeniyle hafta başından itibaren takımdan ayrı çalışan Burak Yılmaz, önceki gün yapılan antrenmana ağrıları nedeniyle katılmayan Jose Sosa ve yine önceki gün sakatlanarak çalışmayı yarıda bırakan Yusuf Yazıcı iyileşti. Üç oyuncu da dün takımla birlikte idmana çıkarken, Osmanlıspor ile oynanacak karşılaşmada teknik heyetin görev vermesi durumunda forma giyebilecekleri açıklandı.

TAKTİK İDMAN DEĞİŞTİ

Rıza Çalımbay üç ismin de forma giyebilecek seviyede olmasının ardından hafta başından itibaren yaptığı taktik antrenmanlarda değişikliğe giderek bu oyuncuları da Osmanlı maçının planına dahil etti. Bu gelişme Rıza Çalımbay'ı mutlu etti.