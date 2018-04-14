Son 5 yılda görev yapan başkanlar İbrahim Hacıosmanoğlu ve Muharrem Usta, transfer ettikleri yabancı oyuncularla büyük bir yük bırakmış oldular.

Karadeniz ekibi söz konusu transferlere bonservis bedeli olarak 53 milyon 518 bin euro (269 milyon 789 bin TL) ödedi.

108 MİLYON EURO'LUK YÜK

Trabzonspor'da son 5 yıl içinde alınan 33 yabancı oyuncuya servet harcandı. Söz konusu dönem içinde transfer ettiği yabancı oyunculara bonservis bedelleri ve taahhüt edilen yıllık ücretlerle beraber 108 milyon 518 bin euro'luk (547 milyon 126 bin TL) ağır bir fatura çıktı.

MENAJERLERE 56 MİLYON TL

Son 5 yılda futbolcular kadar menajerlere ödenen rakamlar da can sıkıyor. Kulübün net borcu 841 milyon 59 bin 617 TL. Son mali tabloda bordo-mavililerin menajerlere 56 milyon TL borcu bulunduğu ve mahkeme sürecinde olan davalar nedeniyle de büyük bir sıkıntı yaşadığı öğrenildi.