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    13 Nisan 2018, Cuma

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'ya nazar değdi

    Yusufa nazar değdi
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018

    , pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde sürdürdü.

    yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Sosa, Onazi, Okay ve Batuhan katılmazken, Burak ise takımdan ayrı koşu yaptı. Bordo-mavililer kondisyon çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Bu çalışma sırasında sağ ayak bileğine basılan Yusuf, acılar içinde yerde kaldı. Önceki gün yapılan antrenmanda da sol ayak bileğine basılan oyuncu tedavisinin ardından sekmeye devam edince, idmanı bitiremedi. 21 yaşındaki 10 numaranın son durumu yapılacak detaylı kontrolden sonra netlik kazanacak. Bu arada idmanda sırasında Rodallega, Castillo ve Bero performanslarıyla dikkat çekti.

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