13 Nisan 2018, Cuma
BİZE ULAŞIN
Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'ya nazar değdi
Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018
Trabzonspor, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde sürdürdü.
Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Sosa, Onazi, Okay ve Batuhan katılmazken, Burak ise takımdan ayrı koşu yaptı. Bordo-mavililer kondisyon çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Bu çalışma sırasında sağ ayak bileğine basılan Yusuf, acılar içinde yerde kaldı. Önceki gün yapılan antrenmanda da sol ayak bileğine basılan oyuncu tedavisinin ardından sekmeye devam edince, idmanı bitiremedi. 21 yaşındaki 10 numaranın son durumu yapılacak detaylı kontrolden sonra netlik kazanacak. Bu arada idmanda sırasında Rodallega, Castillo ve Bero performanslarıyla dikkat çekti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ