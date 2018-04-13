13 Nisan 2018, Cuma
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Sosa ve Kucka'nın maliyetleri el yakıyor
Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018
Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun “Bütçeme uygun değil” dediği Sosa ve Kucka’nın maliyeti el yakıyor.
Sosa'nın önümüzdeki yıl ücreti 3 milyon 320 bin euro. Kucka ise 2 milyon 250 bin euro kazanıyor. İkişer yıl da sözleşmeleri olan iki yıldızın maliyetleri maç başılarla 30 milyon TL'yi aşıyor.
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