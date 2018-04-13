;
    13 Nisan 2018, Cuma

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'da büyük sıkıntı!

    Trabzonsporda büyük sıkıntı!
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018

    ve Okay, Osmanlıspor maçında yok.

    Rıza Çalımbay'ın Onazi ile Okay'ın yokluğunda orta sahada Kucka'nın yanında daha önceki maçlarda 10 numara pozisyonunda görevlendirdiği Sosa ya da sol kanatta değerlendirdiği Yusuf ikilisinden birine forma verecekti. Ancak Yusuf'un dün idmanda sakatlanması yine planları bozdu.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    TRABZONSPOR HABERLERİ
    Jose Sosa, Süper Lig devine gidiyor! Jose Sosa, Süper Lig devine gidiyor!
    Çalımbaydan Beyaz sayfa Çalımbay'dan 'Beyaz sayfa'
    Ahmet Ağaoğlu haklı çıktı! Ahmet Ağaoğlu haklı çıktı!
    BİZE ULAŞIN