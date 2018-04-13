Trabzonsporda büyük sıkıntı!

13 Nisan 2018, Cuma
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Trabzonspor'da büyük sıkıntı!
Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018
Onazi ve Okay, Osmanlıspor maçında yok.
Rıza Çalımbay'ın Onazi ile Okay'ın yokluğunda orta sahada Kucka'nın yanında daha önceki maçlarda 10 numara pozisyonunda görevlendirdiği Sosa ya da sol kanatta değerlendirdiği Yusuf ikilisinden birine forma verecekti. Ancak Yusuf'un dün idmanda sakatlanması yine planları bozdu.
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