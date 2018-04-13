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    13 Nisan 2018, Cuma

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'da Özkan Sümer kolları sıvadı

    Fırtınada Özkan Sümer kolları sıvadı
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018

    Futbolun başına gelen , çalışmalara başladı.

    'un efsanesi, altyapı hocalarıyla geniş kapsamlı bir toplantı yapacak. Abdülkadir ve Yusuf gibi daha pek çok yıldız adayının A takıma çıkmasını hedefleyen Sümer, yeni sezon kampına altyapıdan en az 6 isim götürecek.

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