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Trabzonspor'da Özkan Sümer kolları sıvadı
Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018
Futbolun başına gelen Özkan Sümer, çalışmalara başladı.
Trabzonspor'un efsanesi, altyapı hocalarıyla geniş kapsamlı bir toplantı yapacak. Abdülkadir ve Yusuf gibi daha pek çok yıldız adayının A takıma çıkmasını hedefleyen Sümer, yeni sezon kampına altyapıdan en az 6 isim götürecek.
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