Ahmet Ağaoğlu haklı çıktı!

Trabzonspor’u ‘Öze dönüş’ projesinin kurtaracağını belirten Başkan Ahmet Ağaoğlu’nu istatistikler de destekliyor. Bu sezon atılan 50 golün 36’sı yerli ve milli isimlerden geldi

Başkan Ahmet Ağaoğlu, yabancı futbolcu sayısının fazla olduğunu, yerliye dönmek gerektiğini söylüyor. İstatistikler de başkanın haklı olduğunu gösteriyor. Trabzonspor'un attığı 50 golün 36'sı yerlilerden gelirken, 22 gol kaydeden Burak en skorer isim. 2'nci sırada ise Yusuf yer aldı. Genç oyuncu, Süper Lig'de 27 karşılaşmada 6 kez ağları sarstı. 3'er kez gol sevinci yaşayan isimler Olcay ve Abdülkadir oldu.

YABANCILAR AZ ATTI

Bu sezon Milli Takım'ın da değişmezlerinden olan Okay ise 26 mücadelede 2 gol kez gol sevinci yaşadı. Yabancılardan N'Doye ve Rodallega'nın 4, Kucka'nın 3, Onazi'nin 2 ve Bero'nun 1 golü bulunuyor.