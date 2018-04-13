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    13 Nisan 2018, Cuma

    TRABZONSPOR

    Ahmet Ağaoğlu haklı çıktı!

    Ahmet Ağaoğlu haklı çıktı!
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018

    ’u ‘Öze dönüş’ projesinin kurtaracağını belirten Başkan ’nu istatistikler de destekliyor. Bu sezon atılan 50 golün 36’sı yerli ve milli isimlerden geldi

    Başkan , yabancı futbolcu sayısının fazla olduğunu, yerliye dönmek gerektiğini söylüyor. İstatistikler de başkanın haklı olduğunu gösteriyor. Trabzonspor'un attığı 50 golün 36'sı yerlilerden gelirken, 22 gol kaydeden Burak en skorer isim. 2'nci sırada ise Yusuf yer aldı. Genç oyuncu, Süper Lig'de 27 karşılaşmada 6 kez ağları sarstı. 3'er kez gol sevinci yaşayan isimler Olcay ve Abdülkadir oldu.

    YABANCILAR AZ ATTI
    Bu sezon Milli Takım'ın da değişmezlerinden olan Okay ise 26 mücadelede 2 gol kez gol sevinci yaşadı. Yabancılardan N'Doye ve Rodallega'nın 4, Kucka'nın 3, Onazi'nin 2 ve Bero'nun 1 golü bulunuyor.

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