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    13 Nisan 2018, Cuma

    TRABZONSPOR

    Onur Kıvrak'tan Ahmet Ağaoğlu açıklaması

    Onur Kıvraktan Ahmet Ağaoğlu açıklaması
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018

    Kaptan Onur, başkanlığa seçilen ile birlikte yeni bir dönemin başladığını söyledi.

    Tecrübeli eldiven, "Bize düşen tüm maçlarımızı kazanmak ve Avrupa kupalarına katılmak. Yeni yönetimimiz de sorunları çözecektir. Herkes fedakarlık yapmalı" ifadesini kullandı.

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