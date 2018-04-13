Onur Kıvraktan Ahmet Ağaoğlu açıklaması

13 Nisan 2018, Cuma
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Onur Kıvrak'tan Ahmet Ağaoğlu açıklaması
Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018
Kaptan Onur, başkanlığa seçilen Ahmet Ağaoğlu ile birlikte yeni bir dönemin başladığını söyledi.
Tecrübeli eldiven, "Bize düşen tüm maçlarımızı kazanmak ve Avrupa kupalarına katılmak. Yeni yönetimimiz de sorunları çözecektir. Herkes fedakarlık yapmalı" ifadesini kullandı.
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