Trabzonspor, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 16 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Osmanlıspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Sosa, Onazi ve Batuhan Artarslan katılmazken Burak Yılmaz ile Okay Yokuşlu takımdan ayrı koşu yaptı.

Bordo-mavililer, antrenmanda kondisyona yönelik hareketlerin ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Çift kale maç sırasında sağ ayak bileğine basılan Yusuf Yazıcı, yerde kaldı. Önceki gün yapılan idmanda da sol ayak bileğine basılan oyuncu, tedavisinin ardından sekmeye devam edince soyunma odasına götürüldü.

İdman öncesi ise bir grup minik öğrenci, fotoğraf çektirdikleri futbolculara çiçek hediye etti.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.