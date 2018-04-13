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Olcay Şahan: 3 puan bizim olacak
Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018
Geçen hafta Burak’a muhteşem bir asist yapan Olcay Şahan, Osmanlıspor’u yeneceklerini dile getirdi.
30 yaşındaki sol kanat, "Kolay maç olmayacak ama bizim Avrupa için kazanmamız şart. Bu nedenle varımızı yoğumuzu sahaya yansıtıp galip gelmemiz gerekiyor" dedi.
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