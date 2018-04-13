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    13 Nisan 2018, Cuma

    TRABZONSPOR

    Olcay Şahan: 3 puan bizim olacak

    Şahan: 3 puan bizim olacak
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018

    Geçen hafta Burak’a muhteşem bir asist yapan , Osmanlıspor’u yeneceklerini dile getirdi.

    30 yaşındaki sol kanat, "Kolay maç olmayacak ama bizim Avrupa için kazanmamız şart. Bu nedenle varımızı yoğumuzu sahaya yansıtıp galip gelmemiz gerekiyor" dedi.

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