Abdülkadir Ömürden çarpıcı açıklamalar!

Genç futbolcu Abdülkadir Ömür, her geçen gün daha iyi olmaya çalıştığını, yaşadığı her olaydan dersler aldığını söyledi.

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18 yaşındaki yıldız, "Bordo-mavili formayı giymek herkese nasip olmaz. Değerini çok iyi bilmemiz gerek. Gençler olarak bizler daha çok çalışmalıyız" açıklamasını yaptı.