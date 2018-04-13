Abdülkadir Ömürden çarpıcı açıklamalar!

13 Nisan 2018, Cuma
BİZE ULAŞIN
Abdülkadir Ömür'den çarpıcı açıklamalar!
Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018
Genç futbolcu Abdülkadir Ömür, her geçen gün daha iyi olmaya çalıştığını, yaşadığı her olaydan dersler aldığını söyledi.
18 yaşındaki yıldız, "Bordo-mavili formayı giymek herkese nasip olmaz. Değerini çok iyi bilmemiz gerek. Gençler olarak bizler daha çok çalışmalıyız" açıklamasını yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ