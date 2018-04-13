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    13 Nisan 2018, Cuma

    TRABZONSPOR

    Abdülkadir Ömür'den çarpıcı açıklamalar!

    Abdülkadir Ömürden çarpıcı açıklamalar!
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018

    Genç futbolcu , her geçen gün daha iyi olmaya çalıştığını, yaşadığı her olaydan dersler aldığını söyledi.

    18 yaşındaki yıldız, "Bordo-mavili formayı giymek herkese nasip olmaz. Değerini çok iyi bilmemiz gerek. Gençler olarak bizler daha çok çalışmalıyız" açıklamasını yaptı.

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