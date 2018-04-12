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    12 Nisan 2018, Perşembe

    TRABZONSPOR

    Yusuf yükselişte

    Yusuf yükselişte
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 12.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018

    Karadeniz ekibinde genç oyuncu Yusuf Yazıcı, son haftalardaki yükselişiyle dikkat çekiyor.

    Karadeniz ekibinde genç oyuncu Yusuf Yazıcı, son haftalardaki yükselişiyle dikkat çekiyor. Son 4 maçında sadece G.Saray'a yenilen bordo-mavili takım, bu periyotta fileleri 12 kez havalandırırken, bu gollerin 5'inde Yusuf'un direkt katkısı var. 21 yaşındaki 10 numara; Malatya, Akhisar ve Kayseri sınavlarında toplam 3 gol, 2 asistle oynadı. Yusuf 3-1 kazanılan Akhisar sınavında Okay'ın gol pasını veren isim olurken, 4-1'lik Malatya maçında attığı 2 golle şov yaptı. Işıl ışıl parlayan genç 10 numara, 4-0 kazanılan Kayserispor karşılaşmasında da 1 gol atıp, Burak'ın ilk golünde asisti yapan isimdi.

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