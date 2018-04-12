Ağaoğluna tam destek!

12 Nisan 2018, Perşembe
BİZE ULAŞIN
ARTIK SAĞDUYU ZAMANI
Divan Başkanı Ali Sürmen, kulübün ekonomik olarak sürdürülebilmesi için atılacak her adımın yanında olacaklarını belirterek, "Artık sağduyulu davranma dönemi başlamalıdır. Ekonomik olarak biriken sorunların çözümü için atılacak her adıma destek vereceğiz" dedi. Bordo-mavili taraftarlar da sosyal medya üzerinden Trabzonspor'un kurtuluşunun bu şekilde olabileceğine vurgu yaparken; "Biraz sabredip daha sonra keyif sürmeliyiz" yorumları öne çıktı.
AKHiSAR'A TEŞEKKÜR ETTi
Başkan Ağaoğlu, Rodallega'nın gecikmiş olan 850 bin euro'luk bonservis bedelinin ödenmediği gerekçesiyle TFF'ye başvuran Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel'i arayarak, bugüne kadar kendilerine tanıdıkları zaman için teşekkür etti. Ancak Ağaoğlu, göreve yeni geldiklerini belirterek, Eryüksel'den biraz daha zaman istedi. Başkanın, 1.5 ayda kasaya girmesi planlanan para ile acil ödenmesi gereken borçları kapatacaklarını, bunların arasında da Akhisar'a verilecek rakamın öncelikli olduğuna vurgu yaptığı öğrenildi. Yönetimin özellikle oyuncu alacakları ve transfer edilen isimlerin bonservis paraları için son derece hassas davrandığı belirtildi.
Ağaoğlu'na tam destek!
Güncelleme Tarihi: 12.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun artık yüksek maliyetli transferler yapmama ve tamamen borcu azaltmaya yönelik açıklamaları için “Herkes bu düşüncelere sahip çıkmalı” görüşü hakim oldu
Trabzonspor'un içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara çözüm arayışına giren mevcut yönetim kurulu ve Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, yeni sezondan itibaren uygulamayı planladıkları transfer politikasına ciddi destek geldi. Camianın önde gelen isimleri, Ahmet Ağaoğlu'nun yaptığı, "Yüksek maliyetli transfer yapmayacağız ve borcu azaltmak için yeniden yapılandırma yoluna gideceğiz. Gerekirse kredi de kullanabiliriz" şeklindeki açıklamalarının kulübün ekonomik olarak kurtuluşu olduğunu ve bu konuda yönetime tam destek verilmesi gerektiği konusunda birleşti.
ARTIK SAĞDUYU ZAMANI
Divan Başkanı Ali Sürmen, kulübün ekonomik olarak sürdürülebilmesi için atılacak her adımın yanında olacaklarını belirterek, "Artık sağduyulu davranma dönemi başlamalıdır. Ekonomik olarak biriken sorunların çözümü için atılacak her adıma destek vereceğiz" dedi. Bordo-mavili taraftarlar da sosyal medya üzerinden Trabzonspor'un kurtuluşunun bu şekilde olabileceğine vurgu yaparken; "Biraz sabredip daha sonra keyif sürmeliyiz" yorumları öne çıktı.
AKHiSAR'A TEŞEKKÜR ETTi
Başkan Ağaoğlu, Rodallega'nın gecikmiş olan 850 bin euro'luk bonservis bedelinin ödenmediği gerekçesiyle TFF'ye başvuran Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel'i arayarak, bugüne kadar kendilerine tanıdıkları zaman için teşekkür etti. Ancak Ağaoğlu, göreve yeni geldiklerini belirterek, Eryüksel'den biraz daha zaman istedi. Başkanın, 1.5 ayda kasaya girmesi planlanan para ile acil ödenmesi gereken borçları kapatacaklarını, bunların arasında da Akhisar'a verilecek rakamın öncelikli olduğuna vurgu yaptığı öğrenildi. Yönetimin özellikle oyuncu alacakları ve transfer edilen isimlerin bonservis paraları için son derece hassas davrandığı belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ