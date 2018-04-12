Goller çeşitlendi!

Trabzonspor'da gol çalışmaları meyvesini vermeye başladı.

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2Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın "Sadece Burak Yılmaz'ın ayağına bakıyoruz. Diğer bölgelerde oynayan arkadaşlarımızın da takıma katkı sağlaması gerekiyor" şeklindeki eleştirilerinin ardından yapılan sıkı çalışmalar sahaya da yansıdı. Son 4 maçında 12 gol atan Trabzonspor'da Burak fileleri 4 kez sarsarken, Yusuf 3, N'Doye 1, Abdülkadir 1, Kucka 1, Onazi 1 ve Okay 1 gol attı. Gol atan oyuncularda yaşanan bu çeşitlilik 54 yaşındaki hocanın da yüzünü güldürdü.