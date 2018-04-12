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    12 Nisan 2018, Perşembe

    TRABZONSPOR

    Goller çeşitlendi!

    Goller çeşitlendi!
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 12.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018

    Trabzonspor'da gol çalışmaları meyvesini vermeye başladı.

    2Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın "Sadece Burak Yılmaz'ın ayağına bakıyoruz. Diğer bölgelerde oynayan arkadaşlarımızın da takıma katkı sağlaması gerekiyor" şeklindeki eleştirilerinin ardından yapılan sıkı çalışmalar sahaya da yansıdı. Son 4 maçında 12 gol atan Trabzonspor'da Burak fileleri 4 kez sarsarken, Yusuf 3, N'Doye 1, Abdülkadir 1, Kucka 1, Onazi 1 ve Okay 1 gol attı. Gol atan oyuncularda yaşanan bu çeşitlilik 54 yaşındaki hocanın da yüzünü güldürdü.

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