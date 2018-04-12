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    12 Nisan 2018, Perşembe

    TRABZONSPOR

    Jose Sosa İstanbul kulübüne haber gönderdi!

    Jose Sosa İstanbul kulübüne haber gönderdi!
    TRABZONSPOR
    Giriş Tarihi: 12.04.2018

    Trabzonspor'dan ayrılması gündemde olan Jose Sosa, İstanbul ekibiyle iletişime geçti.

    Trabzonspor'da büyük umutlarla transfer edilen ancak şans bulmasına rağmen bekleneni bir türlü veremeyen Arjantinli Sosa menajeri aracılığıyla Başakşehir'e haber göndererek gelecek sezon İstanbul ekibinde oynamak istediğini iletti.

    Trabzonhaber'in haberine göre Trabzonspor'da hayal kırıklığı yaratan Sosa'ya Başakşehir kulübü yetkililerinin teşekkür ederek kendisini kadroda düşünmediklerini ifade ettikleri ortaya çıktı.

    Bordo mavili kulübün yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu da yaptığı açıklamada, 'Sosa'dan özür diliyorum ama benim bütçem, bu oyuncunun parasını ödemek için yeterli değil. Bu yüzden transfer yasağı noktasına geldik' ifadelerini kullanarak, Arjantinli oyuncu ile sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığını sinyalini vermişti.

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