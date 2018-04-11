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    11 Nisan 2018, Çarşamba

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'da Esteban sevinci

    Trabzonsporda Esteban sevinci
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 11.04.2018 Giriş Tarihi: 10.04.2018

    Fırtına, Osmanlıspor maçının hazırlıklarına başladı.

    Çalımbay yönetimindeki idmana izinli olan Uğur, Burak ve Okay'ın yanı sıra tedavileri devam eden Onazi ve Batuhan katılmadı. Yabancılar ile yerlilerin taktik maçını yerliler 3-0 aldı. 2 ay önce sağ ayak baş parmağı kırıldığı için tedavisine başlanan kaleci uzun bir aradan sonra sahaya çıktı. Bu arada bir dönem saçlarını beyaza boyatan Sosa'dan sonra Kucka'da saçlarını beyaza boyattı. Antrenmanda yeni saç stili ile oldukça dikkat çeken Kucka, takım arkadaşlarının ilgi odağı haline geldi.

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