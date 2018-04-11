Trabzonsporda Esteban sevinci

Fırtına, Osmanlıspor maçının hazırlıklarına başladı.

Çalımbay yönetimindeki idmana izinli olan Uğur, Burak ve Okay'ın yanı sıra tedavileri devam eden Onazi ve Batuhan katılmadı. Yabancılar ile yerlilerin taktik maçını yerliler 3-0 aldı. 2 ay önce sağ ayak baş parmağı kırıldığı için tedavisine başlanan kaleci Esteban uzun bir aradan sonra sahaya çıktı. Bu arada bir dönem saçlarını beyaza boyatan Sosa'dan sonra Kucka'da saçlarını beyaza boyattı. Antrenmanda yeni saç stili ile oldukça dikkat çeken Kucka, takım arkadaşlarının ilgi odağı haline geldi.