Rıza Çalımbay: 6 final kaldı

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Kayserispor galibiyetiyle Avrupa yolunda önemli bir engeli geride bıraktıklarını söyledi

Tecrübeli teknik adam, her takımın ligde telafisi olmayan haftalara girdiğini belirtirken, "Hem ligin üst sıralarında hem de alt sıralarında büyük bir mücadele var. Bizim mücadelemiz de Avrupa kupalarına katılabilmek için. Bu yolda da Kayserispor karşısında çok önemli bir galibiyet aldık. Önemli bir avantaj sağladık" dedi.

AVRUPA'YA GİDECEĞİZ

Çalımbay , Avrupa kupalarına gitmeyi hedef yapan takımların haftayı mağlubiyetle kapattıklarını da anımsatırken, "Böyle bir haftada Kayserispor karşısında aldığımız galibiyet daha da anlamlı oldu. Şimdi önümüze bakıyoruz. Pazartesi günü yine zor bir maç bizi bekliyor. Ligde kalmak için mücadele eden Osmanlıspor engelini de geçip Av - rupa hedefimize bir adım daha yaklaşmak istiyoruz. Avrupa için önümüzde 6 final kaldı" diye konuştu

ÇALIMBAY İLE YOLA DEVAM

Trabzonspor'dan, yeni yönetimin Rıza Çalımbay ile devam etmeyeceği yönünde çıkan haberlere yalanlama geldi. Resmi siteden "Bu haberlerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Yönetim Kurulu olarak gerek kişisel duruşundan gerekse mesleki kalitesinden şüphe duymadığımız teknik direktörümüzün ve kadrodaki tüm futbolcularımızın istisnai durumlar haricinde sonuna kadar yanındayız. Bunlar, sezon sonu değerlendirilecek hususlardır" denildi