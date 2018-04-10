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    10 Nisan 2018, Salı

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'dan Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi açıklaması

    Trabzonspordan stat açıklaması
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 10.04.2018 Giriş Tarihi: 10.04.2018

    Kulübü, Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksiyle ilgili açıklama yaptı.

    Bordo-mavili kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, "17 Şubat 2017 tarihinde yapılan özel durum açıklamamızda belirtmiş olduğumuz Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin şirketimize uzun süreli tahsisi konusundaki süreç devam etmekte olup, önemli bir gelişme olması durumunda nihai sonuç kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadesine yer verildi.

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